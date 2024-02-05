россия вывела в Черное море ракетоноситель

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Количество российских ракет в Черном море возросло, фото: LB.ua
россия вывела в Черное море ракетоносительhttps://racurs.ua/n192083-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-raketonositel.htmlРакурс
росія вивела на бойове чергування у Чорне море один підводний ракетоносій, який може бути споряджений чотирма крилатими ракетами «Калібр».
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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Рівень ракетної загрози — високий! — наголошується в повідомленні. — Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно.
Раніше на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ повідомлялося, що станом на 8.00 сьогоднішнього дня у Чорному морі не було жодного російського ракетоносія.
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