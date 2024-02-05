Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской авиабомбы, фото: ГСЧС
В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили неразорванную управляемую авиабомбу (ФОТО)https://racurs.ua/n192082-v-harkovskoy-oblasti-sapery-gschs-unichtojili-nerazorvannuu-upravlyaemuu-aviabombu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники нещодавно вкотре здійснили цинічний удар по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
.
Тоді одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася. Наразі бомбу вже ліквідовано. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки, — зазначають у відомстві.
Страшно навіть уявити масштаби трагедії, якби ця 250-кілограмова купа металу вибухнула, — додають у ДСНС.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...