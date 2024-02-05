Знищення російської авіабомби, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n192082-na-harkivschyni-sapery-dsns-znyschyly-nerozirvanu-kerovanu-aviabombu-foto.html

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Російські загарбники нещодавно вкотре здійснили цинічний удар по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

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Тоді одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася. Наразі бомбу вже ліквідовано. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки, — зазначають у відомстві.