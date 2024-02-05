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Ракурс
Знищення російської авіабомби, фото: ДСНС

На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану керовану авіабомбу (ФОТО)

5 лют 2024, 16:24
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Російські загарбники нещодавно вкотре здійснили цинічний удар по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.


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Тоді одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася. Наразі бомбу вже ліквідовано. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки, — зазначають у відомстві.

Страшно навіть уявити масштаби трагедії, якби ця 250-кілограмова купа металу вибухнула, — додають у ДСНС.

Знищення російської авіабомби, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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