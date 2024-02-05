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Ракурс
Кількість російських ракет у Чорному морі зросла, фото: LB.ua

росія вивела у Чорне море ракетоносій

5 лют 2024, 16:50
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росія вивела на бойове чергування у Чорне море один підводний ракетоносій, який може бути споряджений чотирма крилатими ракетами «Калібр».


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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози — високий! — наголошується в повідомленні. — Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно.

Раніше на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ повідомлялося, що станом на 8.00 сьогоднішнього дня у Чорному морі не було жодного російського ракетоносія.

Джерело: Ракурс


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