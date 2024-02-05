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Ракурс
Оккупантам не хватает российских учителей на ВОТ, фото: «Настоящее время»

Гауляйтеры просят кремль направить на Луганщину больше российских учителей

5 фев 2024, 19:00
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Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились у кремль на дефіцит у школах вчителів.


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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Традиційно вони попросили відрядити на ТОТ вчителів саме з російської мови та літератури й історії. Адже російські школи це осередки пропаганди й русифікації, тому саме ці кадри необхідні ворогу, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що хоча російський уряд і виплачує «вчителям» в ротації підвищену зарплату, однак не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків.

Відтак ми закликаємо «вчителів» не їхати у відрядження в чужу країну, де тебе не чекають, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти до відповідного чат-бота особисті дані та місце перебування таких «вчителів».

Источник: Ракурс


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