Гауляйтеры просят кремль направить на Луганщину больше российских учителейhttps://racurs.ua/n192087-gaulyaytery-prosyat-kreml-napravit-na-luganschinu-bolshe-rossiyskih-uchiteley.htmlРакурс
Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились у кремль на дефіцит у школах вчителів.
Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Традиційно вони попросили відрядити на ТОТ вчителів саме з російської мови та літератури й історії. Адже російські школи це осередки пропаганди й русифікації, тому саме ці кадри необхідні ворогу, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначають, що хоча російський уряд і виплачує «вчителям» в ротації підвищену зарплату, однак не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків.
Відтак ми закликаємо «вчителів» не їхати у відрядження в чужу країну, де тебе не чекають, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти до відповідного чат-бота особисті дані та місце перебування таких «вчителів».