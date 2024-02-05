Окупантам не вистачає російських вчителів на ТОТ, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/ua/n192087-gaulyaytery-prosyat-kreml-napravyty-na-luganschynu-bilshe-rosiyskyh-vchyteliv.html

Ракурс

Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились у кремль на дефіцит у школах вчителів.

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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Традиційно вони попросили відрядити на ТОТ вчителів саме з російської мови та літератури й історії. Адже російські школи це осередки пропаганди й русифікації, тому саме ці кадри необхідні ворогу, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що хоча російський уряд і виплачує «вчителям» в ротації підвищену зарплату, однак не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків.