Последствия российских обстрелов Ворожбы, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n192088-rashisty-obstrelyali-iz-rszo-gorod-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, о 17-й годині обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу Сумської області.

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Загалом було зафіксовано вісім вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Внаслідок обстрілу:

загинув 40-річний чоловік, його матір травмовано;

травми отримала ще одна людина.

За попередньою інформацією, пошкоджено:

п’ять житлових будинків;

господарчі споруди;

електричні мережі;

інтернет-зв'язок.