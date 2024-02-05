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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Ворожби, фото: Сумська ОВА

Рашисти обстріляли з РСЗВ місто на Сумщині (ФОТО)

5 лют 2024, 19:35
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Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, о 17-й годині обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу Сумської області.


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Загалом було зафіксовано вісім вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Внаслідок обстрілу:

  • загинув 40-річний чоловік, його матір травмовано;
  • травми отримала ще одна людина.

За попередньою інформацією, пошкоджено:

  • п’ять житлових будинків;
  • господарчі споруди;
  • електричні мережі;
  • інтернет-зв'язок.

На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога, — зазначають в ОВА.

Наслідки російського обстрілу Ворожби, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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