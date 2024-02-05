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Наслідки російського обстрілу Ворожби, фото: Сумська ОВА
Рашисти обстріляли з РСЗВ місто на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192088-rashysty-obstrilyaly-z-rszv-misto-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, о 17-й годині обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу Сумської області.
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Загалом було зафіксовано вісім вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
Внаслідок обстрілу:
- загинув 40-річний чоловік, його матір травмовано;
- травми отримала ще одна людина.
За попередньою інформацією, пошкоджено:
- п’ять житлових будинків;
- господарчі споруди;
- електричні мережі;
- інтернет-зв'язок.
На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога, — зазначають в ОВА.