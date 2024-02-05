У короля Великобритании обнаружили рак

Чарльз III, фото: Ukr.media

https://racurs.ua/n192090-u-korolya-velikobritanii-obnarujili-rak.html

Ракурс

У короля Великої Британії Чарльза III виявили рак і сьогодні, 5 лютого, він розпочав лікування.

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Про це повідомляє SkyNews з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Який саме тип раку виявили у 75-річного монарха, не уточнюється.

Зазначається, що був поставлений після лікування доброякісного збільшення простати.

Саме під час цього втручання було виявлено окрему проблему, яка викликала занепокоєння і згодом була діагностована як форма раку, — вказано в заяві.

Водночас Букінгемський палац стверджує, що у короля немає саме раку простати.

Ця друга хвороба тепер отримає відповідне лікування, — зазначається у заяві.

Лікарі порадили монарху призупинити будь-які публічні виступи. Зазначається, що він «позитивно налаштований щодо свого лікування і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до виконання своїх державних обов’язків».

Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі, — наголошують у Букінгемському палаці.

Джерело: SkyNews