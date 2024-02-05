У короля Великої Британії виявили рак

У короля Великої Британії виявили ракhttps://racurs.ua/ua/n192090-u-korolya-velykoyi-brytaniyi-vyyavyly-rak.htmlРакурс
У короля Великої Британії Чарльза III виявили рак і сьогодні, 5 лютого, він розпочав лікування.
Про це повідомляє SkyNews з посиланням на заяву Букінгемського палацу.
Який саме тип раку виявили у 75-річного монарха, не уточнюється.
Зазначається, що був поставлений після лікування доброякісного збільшення простати.
Саме під час цього втручання було виявлено окрему проблему, яка викликала занепокоєння і згодом була діагностована як форма раку, — вказано в заяві.
Водночас Букінгемський палац стверджує, що у короля немає саме раку простати.
Ця друга хвороба тепер отримає відповідне лікування, — зазначається у заяві.
Лікарі порадили монарху призупинити будь-які публічні виступи. Зазначається, що він «позитивно налаштований щодо свого лікування і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до виконання своїх державних обов’язків».
Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі, — наголошують у Букінгемському палаці.
Джерело: SkyNews