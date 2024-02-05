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Ракурс
Верховна Рада України, фото: «Голос України»

Рада 6 лютого переголосує законопроект про електронний реєстр військовозобов’язаних

5 лют 2024, 19:59
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Верховна Рада завтра, 6 лютого, переголосує законопроект № 10062 про єдиний реєстр військовозобовʼязаних.


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Причиною переголосування стали колізії, які виникли у тексті законопроекту в результаті його розгляду парламентом 16 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Після того, як його героїчно винесли 16-го січня в напівпустий зал і провалили 15-ть правок, то текст містить колізії, — зазначив нардеп. — Відповідно зараз буде його переголосування для виправлення юридичних помилок.

За його словами, такі дії передбачені статтею 131 регламенту Верховної Ради. Тож, в ході завтрашнього засідання Рада розглядатиме подані спікером письмові пропозиції, в яких відображена суть неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі.

Далі голосування за кожну пропозицію, — зазначив нардеп. — Якщо пропозиції набрали 226+, то вони вважаються враховані. Якщо не набрали — то текст підписується в попередньому вигляді.

Крім того, завтра Рада розглядатиме:

  • продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів (законопроекти № 10457 та № 10456);
  • скорочення строків подачі альтернативних до законопроекту про мобілізацію № 10449.

Голосування в першому читанні останнього буде в наступні дні (ймовірно саме 07 лютого), — зазначив Железняк.

Джерело: Ракурс


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