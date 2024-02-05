Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховная Рада Украины, фото: «Голос Украины»

Рада 6 февраля переголосует законопроект об электронном реестре военнообязанных

5 фев 2024, 19:59
999

Верховна Рада завтра, 6 лютого, переголосує законопроект № 10062 про єдиний реєстр військовозобовʼязаних.


.

Причиною переголосування стали колізії, які виникли у тексті законопроекту в результаті його розгляду парламентом 16 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Після того, як його героїчно винесли 16-го січня в напівпустий зал і провалили 15-ть правок, то текст містить колізії, — зазначив нардеп. — Відповідно зараз буде його переголосування для виправлення юридичних помилок.

За його словами, такі дії передбачені статтею 131 регламенту Верховної Ради. Тож, в ході завтрашнього засідання Рада розглядатиме подані спікером письмові пропозиції, в яких відображена суть неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі.

Далі голосування за кожну пропозицію, — зазначив нардеп. — Якщо пропозиції набрали 226+, то вони вважаються враховані. Якщо не набрали — то текст підписується в попередньому вигляді.

Крім того, завтра Рада розглядатиме:

  • продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів (законопроекти № 10457 та № 10456);
  • скорочення строків подачі альтернативних до законопроекту про мобілізацію № 10449.

Голосування в першому читанні останнього буде в наступні дні (ймовірно саме 07 лютого), — зазначив Железняк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров