Рада 6 февраля переголосует законопроект об электронном реестре военнообязанных

Верховная Рада Украины, фото: «Голос Украины»

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Ракурс

Верховна Рада завтра, 6 лютого, переголосує законопроект № 10062 про єдиний реєстр військовозобовʼязаних.

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Причиною переголосування стали колізії, які виникли у тексті законопроекту в результаті його розгляду парламентом 16 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Після того, як його героїчно винесли 16-го січня в напівпустий зал і провалили 15-ть правок, то текст містить колізії, — зазначив нардеп. — Відповідно зараз буде його переголосування для виправлення юридичних помилок.

За його словами, такі дії передбачені статтею 131 регламенту Верховної Ради. Тож, в ході завтрашнього засідання Рада розглядатиме подані спікером письмові пропозиції, в яких відображена суть неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі.

Далі голосування за кожну пропозицію, — зазначив нардеп. — Якщо пропозиції набрали 226+, то вони вважаються враховані. Якщо не набрали — то текст підписується в попередньому вигляді.

Крім того, завтра Рада розглядатиме:

продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів (законопроекти № 10457 та № 10456);

скорочення строків подачі альтернативних до законопроекту про мобілізацію № 10449.