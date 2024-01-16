Реєстри для військового обліку - нардепи сумніваються у збереженні персональних даних

https://racurs.ua/ua/n191430-reiestry-dlya-viyskovogo-obliku-nardepy-sumnivautsya-u-zberejenni-personalnyh-danyh.html

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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко виступив проти законопроєкту № 10062 щодо реєстрів для військового обліку, який Верховна Рада остаточно ухвалила 16 січня.

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Свою думку він обґрунтував у Facebook ще до прийняття парламентом цього рішення.

Костенко заявив, що не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном Тим більше системи бойового управління під час війни.

Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо! У такому вигляді його не можна приймати, — наголосив він.

Є зауваження до цього документу і в партії «Європейська солідарність». Народна депутатка від «ЄС» Ірина Фріз написала, що законопроєкт № 10062 не спрямований на спрощення документообігу у військових.

Мета його створення полягала в запровадженні спрощеної системи отримання статусу УБД для захисників та захисниць. Цей пункт вдалось відстояти. В законопроєкт до другого читання внесено цілу низку протиправних норм, зокрема, порушення чинного законодавства. Частину норм з надмірного втручання в приватне життя, яке стосувалося б всіх військовозобов’язаних, резервістів та призовників — вдалось «збити». Разом з тим, частина правових колізій залишилась.

На думку Фріз, скоріш за все ухвалена сьогодні редакція потребуватиме внесення змін, щоб реєстр військовозобов’язаних, резервістів та призовників запрацював.

Реєстр військовозобов’язаних може не запуститись ніколи, бо:

закон не врегульовує всі питання, визначені законом про публічні електронні реєстри:

не визначено, хто має право вносити відомості.

реєстр буде формуватись за рахунок надзвичайно широкого кола відомостей з інших баз данних по всім украінцям до 60 років.

згоду власника персональних данних не будуть брати взагалі, що суперечить ст. 16 закону про захист персональних данних, що може призвести до позовів проти держателя реєстру.

Щодо використання МО хмарних послуг на закордонних серверах для інформації, що має гриф «таємно» та «цілком таємно», вже є фахові коментарі. Якщо не помиляюсь, то ми станемо першою в світі країною, яка свідомо йде на цей крок, — написала Фріз.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних. Рада також підтримала положення про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

У Міноборони цей законопроєкт назвали «критично важливим для обороноздатності», оскільки він сприятиме швидкому збору та обробці військових даних, а також переведе послуги й процеси для військовослужбовців у цифровий формат.

Він удосконалить реєстри військовозобовʼязаних і мобілізованих, дозволить Міноборони посилити кіберзахист, розміщувати свої ІТ-системи у хмарних сховищах країн НАТО і створити портал онлайн-послуг для військовослужбовців.

Тепер закон має надійти на підпис президентові України.