Варшава та Київ домовляються про імпортні ліцензії для обмеження надходження з України продуктів

https://racurs.ua/ua/n191429-varshava-ta-kyyiv-domovlyautsya-pro-importni-licenziyi-dlya-obmejennya-nadhodjennya-z-ukrayiny.html

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Польща веде з Україною переговори про запровадження імпортних ліцензій, які б обмежили надходження з України зернових, фруктів, овочів, птиці, яєць та цукру.

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RMF FM пише, що Єврокомісія пропонувала таке рішення ще минулого року, але новий польський уряд має намір запровадити додатковий запобіжний захід, а саме перевірку надійності українських ліцензій.

Таке рішення не зовсім відповідатиме принципам вільного ринку, але Брюссель готовий на нього погодитися за умови, щоб цей торговельний конфлікт закінчиться.

Рішення з ліцензіями означало б, що Польща більше не буде так твердо вимагати, щоб кількісні обмеження на м’ясо птиці чи цукор з України були включені в новий регламент ЄС.

Натомість Київ не поспішає йти на такий компроміс у питанні ліцензій, адже розраховує на те, що Єврокомісія не відмовиться від безмитного імпорту з України, що дозволить Україні зайняти кращу позицію в переговорах з Варшавою.

Одночасно з цим Єврокомісія готує нове положення про посилення захисного застереження — «аварійного гальма». Досі цей інструмент у зв’язку з надмірним імпортом з України міг бути активований лише в тому випадку, якщо проблеми виникали на всьому ринку ЄС. Оновлена пропозиція передбачає його активацію також у разі регіональних перебоїв.

У такій ситуації вже через два тижні можна буде запровадити рішенням Єврокомісії тимчасові торговельні обмеження з Україною терміном на чотири місяці. Лише після цього ЄК провела б поглиблений аналіз.

Запобіжний захід «аварійне гальмо» означає можливість введення обмежень (передусім квот) у разі надмірного імпорту якогось виду агропродукції з України.