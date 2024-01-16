путін – хижак, якого не влаштовують заморожені продукти, заявив Зеленський у Давосі

https://racurs.ua/ua/n191428-putin-hyjak-yakogo-ne-vlashtovuut-zamorojeni-produkty-zayavyv-zelenskyy-u-davosi.html

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Президент України Володимир Зеленський 16 січня виступив перед учасниками засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі з промовою, в якій назвав російського диктатор володимира путіна «хижаком», який хоче «війни без кінця».

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На початку виступу Зеленський нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а з моменту анексії Криму майже десять років. Крім цього, за його словами, росія також втручається в життя інших країн — сирійська війна, зазначив президент України, триває вже майже 13 років.

Фактично одна людина вкрала не менше 13 років світу, замінивши їх на біль та кризи, що впливають на весь світ, — сказав Зеленський.

путіна він назвав людиною, яка втілює війну:

Пптін відверто говорить про те, чого він хоче, що він робить і хто його цілі. Його відповідь на питання про тривалість війни — це війна завжди, без кінця. Він цього хоче. <…> Він насолоджується конфліктами, які завдають страждання іншим. Його відповіддю на пропозиції світу стало постачання все більшої кількості зброї з Північної Кореї та Ірану. Такі режими, як його, існують, доки вони ведуть війни.

За словами Зеленського, 2024 рік має стати вирішальним у війні в Україні, але заморожування конфлікту не буде виходом.

Нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу: тодішній канцлер Німеччини, тодішні президенти Франції. Але путін — хижак, якого не влаштовують заморожені продукти. І ми маємо захищати себе, своїх дітей, свої будинки, свої життя. <…> І ми нормалізуємо ідею, що агресії можна перемогти — навіть путінські агресії, які тривають уже десять років і більше.

Крім цього, Зеленський запропонував запровадити санкції проти російської ядерної промисловості, назвавши їхню відсутність «очевидною слабкістю Заходу» при тому, що путін — «єдиний терорист у світі, який узяв у заручники атомну електростанцію».

Форум у Давосі відкрився 15 січня. За день до цього Володимир Зеленський зустрівся з представниками парламенту Швейцарії, яка його приймає. Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд домовилися про проведення саміту світу на рівні глав держав і заявили, що розпочали підготовку до нього.

У день відкриття форуму в Давосі Зеленський також зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.