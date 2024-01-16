путін збрехав, що якби Україна "сама не відмовилася від переговорів, все давно б закінчилось"

https://racurs.ua/ua/n191427-putin-zbrehav-scho-yakby-ukrayina-sama-ne-vidmovylasya-vid-peregovoriv-vse-davno-b-zakinchylos.html

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Російський диктатор володимир путін на зустрічі з главами муніципальних утворень суб'єктів рф поскаржився на відмову України від переговорів з росією та почав лаяти українську сторону, бо «все вже давно б закінчилось».

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На його думку, від домовленостей з росією Україну відмовив колишній прем'єр Британії Боріс Джонсон.

Вони відмовилися від переговорів: ми відвели на їхнє прохання війська від Києва, а вони викинули домовленості в смітник, тому що їх переконав у цьому Борис Джонсон. Ну, придурки, ні? Ініціатива повністю перебуває у наших руках. Якщо так далі продовжуватиметься, українській державності може бути завдано непоправного удару. Ті, хто намагається пересісти на чужі традиції, заздалегідь програли. Вони зрадили свій народ, але зрадники ніколи не перемагають. Тим більш, якщо у них на п'єдесталі посібники Гітлера. Мозки там закомпостували людям, проговорили про самостійність — але на неї ніхто не робив замах ніколи. У нас на це немає часу — але ми свої інтереси завжди захищали і зараз захищаємо, — сказав коротун з Кремля.

путні стверджує, що остаточно «про все» було домовлено у Стамбулі.

Ми ж домовились про все. Більше того, керівник переговорної групи зі сторони України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, в нас документ он лежить. Нам тільки говорили: треба знак якийсь подати, що росія дійсно має намір піти на вирішення цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник всі домовленості.

Чому Путін бреше

Як відомо, переговори у Стамбулі, про які згадує путін, відбувалися 29 березня 2022 року. Вони не закінчилися нічим: тільки усними заявами.

Київ тоді пропонував, щоб замість членства в НАТО Україна отримала надійні гарантії безпеки від низки держав, щоб питання Донбасу вирішували путін і Зеленський особисто, а питання про статус Криму — вирішувалося впродовж 15 років, у мирній ситуації.

Ці пропозиції отримала у Стамбулі російська сторона та офіційно ніяк на них не відреагувала. Всього лиш керівник російської делегації Мединський заявив, що передасть пропозиції путіну.

Після переговорів у Стамбулі Пєсков пояснював, що росія відводить війська з півночі України, «щоб поліпшити ситуацію для переговорів з українською стороною». При тому він жодним чином не посилався на те, що це робиться згідно зі стамбульськими домовленостями, про що каже зараз путін.

До речі, саме тоді свій вимушений відступ росія назвала «жестом доброї волі».

А ще путін жодним чином не згадує трагедію Бучі, про яку стало відомо на початку квітня, і яка стала для України моральним бар'єром для продовження переговорів.