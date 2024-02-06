Жозеп Боррель прибыл в Киев на переговоры Фото: Боррель в соцсети Х

https://racurs.ua/n192105-borrel-pribyl-v-kiev-stali-izvestny-detali-vizita.html

Ракурс

Головний дипломат Європейського Союзу прибув до України.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель 6 лютого прибув до Києва. Це вже четвертий його візит від початку повномасштабного російського вторгнення. Про прибуття до української столиці Боррель написав у соціальній мережі X.

Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу — у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС, — йдеться у повідомленні.

Представництво зовнішньополітичної служби Євросоюзу поінформувалося, що Боррель перебуватиме в Україні 6 та 7 лютого. У Києві він зустрінеться президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Крім того, також запланований його виступ перед депутатами Верховної Ради. Також головний дипломат ЄС відвідає Консультативну місію Євросоюзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні.

Нагадаємо, політичні та військові радникам розпочали підготовку майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України та прискорення переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.