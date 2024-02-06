Пограничники FPV-дрон уничтожили российскую технику. Фото:

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Російські окупанти продовжують гинути від зустрічі з українськими дронами.

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Зокрема, на одному з напрямків по ворогах влучно відпрацювали бійці Державної прикордонної служби. За допомогою FPV-дронів у Донецькій області вони спалили два танки та бойову машину піхоти. Про це ДПСУ 6 лютого повідомила у Facebook.

За інформацією прикордонників, за допомогою цієї БМП росіяни могли доставляти боєкомплект на позиції. А один з уражених танків під час атаки вискочив з сусідньої позиції, але втекти від українських операторів дронів вже не зміг.

Нагадаємо, бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців показали, як знищували російського окупанта за допомогою дрона.