Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192095-surpryz-dlya-rosiyskogo-okupanta-vlashtuvaly-ukrayinski-drony-video.html

Ракурс

Відео знищення російського загарбника влучним скиданням вибухових пристроїв з дрона опублікували захисники України з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців.

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«Щодня скидами з дронів „радуємо“ окупантів приємними сюрпризами», — зазначається в описі відео.

На відео показано, як дрон скидає вибухівку на біжачого окупанта, котрий після вибуху падає на землю. Згодом по ньому здійснюється ще одне влучне скидання.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.