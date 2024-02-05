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Ракурс
Знищення російських вантажівок, скріншот відео

«Буханкоцид» влаштували захисники України рашистам (ВІДЕО)

5 лют 2024, 21:41
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Захисники Україні з 42 ОМБр за допомогою FPV-дронів знищили кілька ворожих вантажівок (так званих «буханок») з російськими загарбниками.


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Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Продовження «буханкоциду» від операторів підрозділу «Перун». Цього разу до пункту призначення не доїхали 2 скотовозки, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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