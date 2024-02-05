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Знищення російських вантажівок, скріншот відео
«Буханкоцид» влаштували захисники України рашистам (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192092-buhankocyd-vlashtuvaly-zahysnyky-ukrayiny-rashystam-video.htmlРакурс
Захисники Україні з 42 ОМБр за допомогою FPV-дронів знищили кілька ворожих вантажівок (так званих «буханок») з російськими загарбниками.
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Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Продовження «буханкоциду» від операторів підрозділу «Перун». Цього разу до пункту призначення не доїхали 2 скотовозки, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
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