Знищення російських вантажівок, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192092-buhankocyd-vlashtuvaly-zahysnyky-ukrayiny-rashystam-video.html

Ракурс

Захисники Україні з 42 ОМБр за допомогою FPV-дронів знищили кілька ворожих вантажівок (так званих «буханок») з російськими загарбниками.

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Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Продовження «буханкоциду» від операторів підрозділу «Перун». Цього разу до пункту призначення не доїхали 2 скотовозки, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.