Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских грузовиков, скриншот видео
«Буханкоцид» устроили защитники Украины рашистам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192092-buhankocid-ustroili-zaschitniki-ukrainy-rashistam-video.htmlРакурс
Захисники Україні з 42 ОМБр за допомогою FPV-дронів знищили кілька ворожих вантажівок (так званих «буханок») з російськими загарбниками.
.
Відповідне відео сьогодні, 5 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Продовження «буханкоциду» від операторів підрозділу «Перун». Цього разу до пункту призначення не доїхали 2 скотовозки, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...