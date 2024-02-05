В руководстве Нацполиции отреагировали на нежелание днепровских полицейских присоединиться к бригаде «Лють»

Александр Фацевич, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n192091-v-rukovodstve-nacpolicii-otreagirovali-na-nejelanie-dneprovskih-policeyskih-prisoedinitsya.html

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Заступник голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич відреагував на скандальну ситуацію з поліцейськими батальйону особливого призначення Дніпра, котрі відмовилися приєднатися до бригади «Лють».

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Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі Нацполіції.

Фацевич наголосив, що поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення встали на захист України:

протидіють ДРГ;

сприяють евакуації та порятунку людей;

безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення.

з 2014 року зведені загони поліцейських несли службу в зоні АТО та ООС, а також були створені добровольчі батальйони, передусім саме для протистояння ворогу;

спецпризначенці різних підрозділів з 2022 року вперше для історії української поліції стали повноцінними комбатантами, створена штурмова бригада Нацполіції «Лють».

І натепер, наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади «Лють», — наголошує Фацевич.

За його словами, саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Національної поліції, покликана створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України.

Хто хоче воювати — йде на фронт. Для решти є також чимало поліцейських завдань, — зазначив він.