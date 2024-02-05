У СБУ прокоментували інформацію щодо стеження за співробітниками Bihus.info, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n192094-spivrobitnyky-bihus-info-buly-sered-kliientiv-narkodyleriv-sbu.html

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Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що незаконне стеження за командою здійснювала СБУ, а саме Департамент захисту національної державності.

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Про це йдеться у новому відео проекту.

Зазначається, що журналістам вдалося отримати відеозаписи з камер готелю і встановити учасників стеження.

Стверджується, що до стеження в СБУ залучили близько 30 людей. За інформацією журналістів:

26 січня, за день до візиту Bihus.Info у заміський комплекс, свій «корпоратив» там провела група осіб, котрі бронювали будиночки на одноразові сім-карти, приїжджали на номерах прикриття і привозили за собою величезні валізи;

вранці 27 грудня команда Bihus.Info почала приїздити до комплексу на тренінг;

наступного дня до комплексу приїхали ще кілька груп людей на відпочинок, а також ще раз забронювали один із будинків на іншу дату — за словами журналістів, метою таких дій цих осіб було зняти камери спостереження, котрі були встановлені за настінними вішаками та маскували під пожежні сигналізації.

У СБУ вже прокоментували цю інформацію. У заяві, опублікованій прес-службою відомства, стверджується, що співробітники Bihus.info були серед клієнтів дилерів, які розповсюджували наркотики.

Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що СБУ відкрите кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.