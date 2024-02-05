Відео екстреної евакуації постраждалих від обстрілу Торецька показала ДСНС

Евакуація постраждалих, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192093-video-ekstrenoyi-evakuaciyi-postrajdalyh-vid-obstrilu-torecka-pokazala-dsns.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 5 лютого, завдали удару по місту Торецьку Донецької області. Тоді одна людина загинула, а ще двоє - чоловік та жінка — отримали поранення. Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

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Відео евакуації поранених до лікарні сьогодні, 5 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.

Донецька обласна прокуратура вчора повідомляла, що обстріл Торецька було здійснено близько 13:00, ймовірно з використанням артилерії. Тоді ворог поцілив по житловому сектору міста. В результаті: