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Ракурс
Евакуація постраждалих, скріншот відео

Відео екстреної евакуації постраждалих від обстрілу Торецька показала ДСНС

5 лют 2024, 22:04
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Російські загарбники вчора, 5 лютого, завдали удару по місту Торецьку Донецької області. Тоді одна людина загинула, а ще двоє - чоловік та жінка — отримали поранення. Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу й транспортували до лікарні.


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Відео евакуації поранених до лікарні сьогодні, 5 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.

Донецька обласна прокуратура вчора повідомляла, що обстріл Торецька було здійснено близько 13:00, ймовірно з використанням артилерії. Тоді ворог поцілив по житловому сектору міста. В результаті:

  • на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель;
  • 41-річні чоловік та жінка, які перебували біля багатоквартирного будинку, отримали осколкові поранення кінцівок.

Джерело: Ракурс


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