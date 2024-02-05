Видео экстренной эвакуации пострадавших от обстрела Торецка показала ГСЧС

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Эвакуация пострадавших, скриншот видео
Видео экстренной эвакуации пострадавших от обстрела Торецка показала ГСЧСhttps://racurs.ua/n192093-video-ekstrennoy-evakuacii-postradavshih-ot-obstrela-torecka-pokazala-gschs.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 5 лютого, завдали удару по місту Торецьку Донецької області. Тоді одна людина загинула, а ще двоє - чоловік та жінка — отримали поранення. Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу й транспортували до лікарні.
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Відео евакуації поранених до лікарні сьогодні, 5 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.
Донецька обласна прокуратура вчора повідомляла, що обстріл Торецька було здійснено близько 13:00, ймовірно з використанням артилерії. Тоді ворог поцілив по житловому сектору міста. В результаті:
- на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель;
- 41-річні чоловік та жінка, які перебували біля багатоквартирного будинку, отримали осколкові поранення кінцівок.
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