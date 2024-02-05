Сотрудники Bihus.Info были среди клиентов наркодилеров — СБУhttps://racurs.ua/n192094-sotrudniki-bihus-info-byli-sredi-klientov-narkodilerov-sbu.htmlРакурс
Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що незаконне стеження за командою здійснювала СБУ, а саме Департамент захисту національної державності.
Про це йдеться у новому відео проекту.
Зазначається, що журналістам вдалося отримати відеозаписи з камер готелю і встановити учасників стеження.
Стверджується, що до стеження в СБУ залучили близько 30 людей. За інформацією журналістів:
- 26 січня, за день до візиту Bihus.Info у заміський комплекс, свій «корпоратив» там провела група осіб, котрі бронювали будиночки на одноразові сім-карти, приїжджали на номерах прикриття і привозили за собою величезні валізи;
- вранці 27 грудня команда Bihus.Info почала приїздити до комплексу на тренінг;
- наступного дня до комплексу приїхали ще кілька груп людей на відпочинок, а також ще раз забронювали один із будинків на іншу дату — за словами журналістів, метою таких дій цих осіб було зняти камери спостереження, котрі були встановлені за настінними вішаками та маскували під пожежні сигналізації.
У СБУ вже прокоментували цю інформацію. У заяві, опублікованій прес-службою відомства, стверджується, що співробітники Bihus.info були серед клієнтів дилерів, які розповсюджували наркотики.
Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, — зазначають у спецслужбі.
Зазначається, що СБУ відкрите кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.
Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи, — зауважили спецслужбі.