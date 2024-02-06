Кабмин предлагает возобновить таможенные проверки – это требование МВФ

https://racurs.ua/n192126-kabmin-predlagaet-vozobnovit-tamojennye-proverki-eto-trebovanie-mvf.html

Ракурс

Кабмін схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня. Ухвалення цього законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

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Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок у разі зміни таким платником свого місцеперебування.

Про ухвалення 6 лютого Кабміном такого законопроекту повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Документом пропонується з 1 березня:

відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів із дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

На початку грудня 2023 року підписав закон про скасування мораторію на проведення податкових перевірок.