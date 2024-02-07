Взрывы в Белгороде. Фото:

https://racurs.ua/n192153-vzryvy-progremeli-v-belgorode-na-mestnom-zavode-voznik-pojar.html

Ракурс

Вибухи в російському Бєлгороді прогриміли у середу вдень, 7 лютого.

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Внаслідок прильотів на території заводу залізобетонних конструкцій ЖБК-1 спалахнула пожежа. Також снаряди начебто влучили у котельню підприємства та цех металовиробів. Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Ще один із боєприпасів, за ворожою інформацією, влучив у кабіну вантажівки. Водій нібито вижив.

Тим часом російське Міністерство оборони хвалькувато заявило про «збиття» семи реактивних снарядів RM-70 з реактивних систем залпового вогню Vampire над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, вибухи в російському Бєлгороді, який розташований за 40 км від українського Харкова, останнім часом звучать регулярно. Зокрема, 30 грудня Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у цьому місті. Того дня неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Окупанти заявили про 20 загиблих і понад 100 поранених.

Дійшло до того, що місцева влада почала встановлювати посеред міста залізобетонні укриття, а зупинки громадського транспорту зміцнювати мішками з піском та бетонними блоками.