Сильный взрыв прогремел на ракетном заводе в Ижевске. Фото:

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Потужний вибух прогримів біля міста Іжевськ російської федерації.

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Вибух стався ввечері 7 лютого в районі випробувального полігону Воткінського машинобудівного заводу, який виготовляє ракетні двигуни. У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій підтвердили, що причиною вибуху стали «технічні роботи» на підприємстві. Про це пишуть російські пабліки.

На цьому заводі окупанти виготовляють міжконтинентальні балістичні ракети морського базування Р30 3М30 «Булава-30» та ракетні комплекси стратегічного призначення «Тополь-М». За 12 км від Іжевська розташований випробувальний полігон Воткінського машинобудівного заводу.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що начебто був приліт десь поблизу міста.

Нагадаємо, 7 лютого на території заводу залізобетонних конструкцій ЖБК-1 у Бєлгороді спалахнула пожежа. Заявлялося, що були влучання у котельню підприємства та цех металовиробів. Ще один із боєприпасів, за ворожою інформацією у вантажівку.