В Киеве завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Фото: ГСЧС

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У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російської ракетної атаки.

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Унаслідок ракетних ударів 18-поверхівці у Голосіївському районі загинули четверо осіб. Постраждали 39 людей. Психологічну допомогу надали 85 людям. Рятувальники евакуювали з будинку 40 людей, а 28 — врятували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Пожежу вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи було завершено о 20.10.

Нагадаємо, 7 лютого російські загарбники здійснили третій у 2024 році ракетний удар по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, запущені із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над територією рф. У КМВА повідомили, що сили ППО змогли збити над столицею та в районі Києва майже 20 ворожих ракет.

У Голосіївському районі, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, загинули четверо мешканців. Ще 32 особи постраждали. Троє осіб постраждали у Дніпровському районі Києва.