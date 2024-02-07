40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n192149-kilkist-postrajdalyh-u-kyievi-rizko-zrosla-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки рф збільшилася до 40 осіб.

.

Загинули четверо осіб. Дані щодо наслідків ракетної атаки уточнюються. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, загинули четверо мешканців будинку. Ще 32 мешканців цієї багатоповерхівки постраждали. Троє осіб постраждали у Дніпровському районі Києва.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, у Голосіївському районі врятували жінку з порушенням рухових функцій. Постраждала була заблокована у квартирі на 12 поверсі. Загалом із пошкодженої багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.

Нагадаємо, 7 лютого російські загарбники здійснили третій у 2024 році ракетний удар по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, запущені із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над територією рф. У КМВА повідомили, що сили ППО змогли збити над столицею та в районі Києва майже 20 ворожих ракет.