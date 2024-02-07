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Російські загарбники сьогодні, 7 лютого, здійснили третій у 2024 році ракетний удар по Києву.
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Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, запущені із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над територією рф. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.
Зазначається, що повітряна тривога в столиці тривала майже три години:
- ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків;
- силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.
Ракетний удар, за попередніми даними, призвів до таких наслідків:
- у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Екстрені служби ліквідовують загоряння;
- у Дніпровському районі пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.
Черговий ракетний удар ще раз засвідчує, що ворог не відмовиться продовжувати ракетний терор Києва. Тому вкотре прошу киян та гостей столиці — не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують у КМВА.
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