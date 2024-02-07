Россияне утром 7 февраля совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Укринформ»

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Російські загарбники сьогодні, 7 лютого, здійснили третій у 2024 році ракетний удар по Києву.

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Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, запущені із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над територією рф. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Зазначається, що повітряна тривога в столиці тривала майже три години:

ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків;

силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

Ракетний удар, за попередніми даними, призвів до таких наслідків:

у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Екстрені служби ліквідовують загоряння;

у Дніпровському районі пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.