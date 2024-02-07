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Ракурс
В Киеве в результате российского ракетного удара произошло возгорание многоэтажки

В Киеве в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в многоэтажке — Кличко

7 фев 2024, 09:15
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У Києві внаслідок російського ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, сталося загоряння в багатоквартирному будинку.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що наразі відомо про такі наслідки російської ракетної атаки:

  • У Голосіївському районі спалахнула пожежа на кількох поверхах 18-поверхового житлового будинку та у будівлі СТО. Троє госпіталізованих;
  • у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Троє постраждалих, двох з них госпіталізували;
  • пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Источник: Ракурс


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