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В Киеве в результате российского ракетного удара произошло возгорание многоэтажки
В Киеве в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в многоэтажке — Кличкоhttps://racurs.ua/n192136-v-kieve-v-rezultate-raketnoy-ataki-vspyhnul-pojar-v-mnogoetajke-klichko.htmlРакурс
У Києві внаслідок російського ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, сталося загоряння в багатоквартирному будинку.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що наразі відомо про такі наслідки російської ракетної атаки:
- У Голосіївському районі спалахнула пожежа на кількох поверхах 18-поверхового житлового будинку та у будівлі СТО. Троє госпіталізованих;
- у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Троє постраждалих, двох з них госпіталізували;
- пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
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