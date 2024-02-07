У Києві внаслідок російського ракетного удару сталося загоряння багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n192136-u-kyievi-vnaslidok-raketnoyi-ataky-spalahnula-pojeja-u-bagatopoverhivci-klychko.html

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У Києві внаслідок російського ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, сталося загоряння в багатоквартирному будинку.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що наразі відомо про такі наслідки російської ракетної атаки: