Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві внаслідок російського ракетного удару сталося загоряння багатоповерхівки

У Києві внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці — Кличко

7 лют 2024, 09:15
999

У Києві внаслідок російського ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, сталося загоряння в багатоквартирному будинку.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що наразі відомо про такі наслідки російської ракетної атаки:

  • У Голосіївському районі спалахнула пожежа на кількох поверхах 18-поверхового житлового будинку та у будівлі СТО. Троє госпіталізованих;
  • у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Троє постраждалих, двох з них госпіталізували;
  • пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів