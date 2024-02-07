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У Києві внаслідок російського ракетного удару сталося загоряння багатоповерхівки
У Києві внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n192136-u-kyievi-vnaslidok-raketnoyi-ataky-spalahnula-pojeja-u-bagatopoverhivci-klychko.htmlРакурс
У Києві внаслідок російського ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, сталося загоряння в багатоквартирному будинку.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що наразі відомо про такі наслідки російської ракетної атаки:
- У Голосіївському районі спалахнула пожежа на кількох поверхах 18-поверхового житлового будинку та у будівлі СТО. Троє госпіталізованих;
- у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Троє постраждалих, двох з них госпіталізували;
- пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
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