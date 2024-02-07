Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву, загинула людина

Рашисти 7 лютого здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n192135-rashysty-vdaryly-raketamy-po-mykolaievu-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники 7 лютого здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

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У Миколаєві є пошкоджені будинки, постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що російська атака призвела до таких наслідків: