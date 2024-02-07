Рашисты ударили ракетами по Николаеву, погиб человек

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Російські загарбники 7 лютого здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.
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У Миколаєві є пошкоджені будинки, постраждали люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що російська атака призвела до таких наслідків:
- пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них — без дахів;
- пошкодження газових і водопровідних мереж;
- один із поранених, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації — у нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма. Іншим постраждалим надали допомогу на місці.
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