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Ракурс
Польша подняла авиацию из-за российской ракетной атаки, фото: «Википедия»

Польша подняла авиацию из-за российской ракетной атаки по Украине

7 фев 2024, 08:15
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Польща задіяла свою авіацію для безпеки повітряного простору країни через чергову масовану російську ракетну атаку по Україні.


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Про це сьогодні, 7 лютого, вранці повідомили Збройні сили Польщі.

Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів по території України, — вказано в повідомленні. — Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Раніше сьогодні Повітряні сили України повідомляли про рух однієї з крилатих ракет на Львівщині у бік кордону з Польщею.

Польща вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні.

У ніч на 7 лютого росія розпочала масовану ракетну атаку по Україні, здійснивши запуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС та ракет X-22.

Источник: Ракурс


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