Польща підняла авіацію через російську ракетну атаку по Україні

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Польща підняла авіацію через російську ракетну атаку, фото: «Вікіпедія»
Польща підняла авіацію через російську ракетну атаку по Україніhttps://racurs.ua/ua/n192134-polscha-pidnyala-aviaciu-cherez-rosiysku-raketnu-ataku-po-ukrayini.htmlРакурс
Польща задіяла свою авіацію для безпеки повітряного простору країни через чергову масовану російську ракетну атаку по Україні.
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Про це сьогодні, 7 лютого, вранці повідомили Збройні сили Польщі.
Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів по території України, — вказано в повідомленні. — Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Раніше сьогодні Повітряні сили України повідомляли про рух однієї з крилатих ракет на Львівщині у бік кордону з Польщею.
Польща вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні.
У ніч на 7 лютого росія розпочала масовану ракетну атаку по Україні, здійснивши запуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС та ракет X-22.