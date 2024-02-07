Очільник СБУ Малюк зустрівся із послами G7 щодо ситуації з Bihus. Іnfo (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192148-ochilnyk-sbu-maluk-zustrivsya-iz-poslamy-g7-schodo-sytuaciyi-z-bihus-info-foto.htmlРакурс
Очільник СБУ Василь Малюк у Києві провів зустріч із послами країн G7.
В ході неї обговорювали розвиток спецслужби, бойові результати її підрозділів Служби та унікальні спецоперації. Окремо також торкнулися резонансної теми стеження за журналістами Bihus.Info. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.
Окремо Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції «Bihus.Іnfo». Так, за словами Малюка, ухвалені прийнято кадрові рішення, зокрема щодо: звільнення керівника Департаменту захисту національної державності;
переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.
Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ, — зауважив Малюк.
У СБУ зазначають, що зустріч відбулася за ініціативою спецслужби. G7 представляли:
- посол Італії П'єр Франческо Дзадзо;
- посол Франції Гаель Вейсьєр;
- посол Німеччини Мартін Єґер;
- посол Канади Наталка Цмоць;
- посол Японії Кунінорі Мацуда;
- заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс;
- виконувач обов’язків посла США Джеймс Хоуп;
- представник ЄС в Україні Азієр Сантіллан.