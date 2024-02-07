Василь Малюк, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n192148-ochilnyk-sbu-maluk-zustrivsya-iz-poslamy-g7-schodo-sytuaciyi-z-bihus-info-foto.html

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Очільник СБУ Василь Малюк у Києві провів зустріч із послами країн G7.

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В ході неї обговорювали розвиток спецслужби, бойові результати її підрозділів Служби та унікальні спецоперації. Окремо також торкнулися резонансної теми стеження за журналістами Bihus.Info. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.

Окремо Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції «Bihus.Іnfo». Так, за словами Малюка, ухвалені прийнято кадрові рішення, зокрема щодо: звільнення керівника Департаменту захисту національної державності;

переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ, — зауважив Малюк.

У СБУ зазначають, що зустріч відбулася за ініціативою спецслужби. G7 представляли: