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Ракурс
40 человек пострадали из-за ракетной атаки в Киеве. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в Киеве резко возросло (ФОТО)

7 фев 2024, 15:50
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Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки рф збільшилася до 40 осіб.


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Загинули четверо осіб. Дані щодо наслідків ракетної атаки уточнюються. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку, загинули четверо мешканців будинку. Ще 32 мешканців цієї багатоповерхівки постраждали. Троє осіб постраждали у Дніпровському районі Києва.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, у Голосіївському районі врятували жінку з порушенням рухових функцій. Постраждала була заблокована у квартирі на 12 поверсі. Загалом із пошкодженої багатоповерхівки надзвичайники врятували 28 осіб.

40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

40 осіб постраждали через ракетну атаку в Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 лютого російські загарбники здійснили третій у 2024 році ракетний удар по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, запущені із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над територією рф. У КМВА повідомили, що сили ППО змогли збити над столицею та в районі Києва майже 20 ворожих ракет.

Источник: Ракурс


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