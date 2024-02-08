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Белый дом знает о дефиците боеприпасов в ВСУ
Белый дом знает о дефиците боеприпасов в ВСУhttps://racurs.ua/n192171-belyy-dom-znaet-o-deficite-boepripasov-v-vsu.htmlРакурс
У Білому домі знають, як українські військові «ретельно розподіляють свої боєприпаси», які вичерпуються, а росіяни намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.
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Про це заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він підтвердив, що ЗСУ не вистачає боєприпасів, військовим доводиться приймати важкі рішення.
Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються, — повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
Він додав, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.
Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які — і про це їм відомо — зараз не поповнюються, — зазначив представник адміністрації.
Під час брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Це відправна точка, логістичний центр, однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.
Нагадаємо, 7 лютого Сенат США провалив першу спробу ухвалити допомогу Україні, голосування триватимуть.
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