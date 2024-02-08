Германия отправила в Красное море 140-метровый фрегат бороться с йеменскими хуситами

https://racurs.ua/n192175-germaniya-otpravila-v-krasnoe-more-140-metrovyy-fregat-borotsya-s-yemenskimi-husitami.html

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Німецький фрегат «Гессен» вирушить у Червоне море, щоб протистояти єменським хуситам.

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240 солдатів бундесверу вирушать із військової бази Вільгельмсхафен на фрегаті «Гессен» у район Червоного моря, щоб провести операцію проти єменських хуситів. Крім того, на борту також є два вертольоти, медики та військовий капелан.

Плани місії Євросоюзу Eunavfor Aspides передбачають відправку до регіону кількох європейських військових кораблів для захисту вантажних суден в Аденській затоці від хуситів.

Резолюція ЄС та мандат Бундестагу на операцію в Червоному морі все ще перебувають на розгляді, проте очікується, що рішення буде ухвалено вже незабаром. Планується, що фрегат «Гессен» прибуде до району бойових дій до кінця лютого.

Капітан фрегата Фолькер Кюбш заявив, що «загроза в Червоному морі тепер уже не абстрактна, вона дуже конкретна і складається з великої кількості зброї, яка там регулярно застосовувалася».

Водночас військовий експерт Маркус Каїм в інтерв’ю WELT попереджає про небезпеку для фрегата «Гессен».

В операції Aspides великий ризик ескалації. Це ілюзія, що фрегат бундесверу не потрапить під обстріл і йому не доведеться боронитися. Це є надзвичайно небезпечною операцією для наших солдатів, — вважає Каїм.

Довжина фрегата «Гессен» складає 143 метри, корабель, крім іншого, оснащений зенітними ракетами та призначений спеціально для морського супроводу. За даними бундесверу, його спеціальний радар може контролювати повітряний простір, порівнянний з розміром Північного моря.

Через напади єменських хуситів на торгові кораблі, великі судноплавні компанії все частіше уникають найкоротшого морського шляху між Азією та Європою через Червоне море та Суецький канал. Нині це істотно впливає на світову економіку. США та Велика Британія, своєю чергою, нещодавно атакували об'єкти хуситів у Ємені.