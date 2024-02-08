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ВСУ сожгли российский Ка-52 на Авдеевском направлении
ВСУ сожгли российский Ка-52 на Авдеевском направленииhttps://racurs.ua/n192177-vsu-sojgli-rossiyskiy-ka-52-na-avdeevskom-napravlenii.htmlРакурс
Російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» знищено разом із екіпажем на Авдіївському напрямку.
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Цю інформацію 8 лютого підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК.
Приблизна вартість такого гелікоптера 16 млн дол. За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення вже збито 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52.
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