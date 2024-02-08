ЗСУ спалили російський Ка-52 на Авдіївському напрямку

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Решето з гелікоптера Ка-52 на аеродромі Луганська після удару АТАКМС
ЗСУ спалили російський Ка-52 на Авдіївському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n192177-zsu-spalyly-rosiyskyy-ka-52-na-avdiyivskomu-napryamku.htmlРакурс
Російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» знищено разом із екіпажем на Авдіївському напрямку.
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Цю інформацію 8 лютого підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК.
Приблизна вартість такого гелікоптера 16 млн дол. За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення вже збито 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52.