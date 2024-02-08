Решето з гелікоптера Ка-52 на аеродромі Луганська після удару АТАКМС

ЗСУ спалили російський Ка-52 на Авдіївському напрямку

https://racurs.ua/ua/n192177-zsu-spalyly-rosiyskyy-ka-52-na-avdiyivskomu-napryamku.html

8 лют 2024, 12:24 999

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