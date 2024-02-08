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Ракурс
Решето з гелікоптера Ка-52 на аеродромі Луганська після удару АТАКМС

ЗСУ спалили російський Ка-52 на Авдіївському напрямку

8 лют 2024, 12:24
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Російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» знищено разом із екіпажем на Авдіївському напрямку.


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Цю інформацію 8 лютого підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК.

Приблизна вартість такого гелікоптера 16 млн дол. За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення вже збито 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52.

Джерело: Ракурс


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