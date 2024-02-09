Залужному и Буданову присвоено звание Герой Украины

Валерий Залужный, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n192209-zalujnomu-i-budanovu-prisvoeno-zvanie-geroy-ukrainy.html

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України.

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Про це йдеться у президентському указі № 61/2024 від 8 лютого.

За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу, — вказано в тексті указу.

Також звання Героя України отримав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.