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Ракурс
Валерій Залужний, фото: Wikimedia Commons

Залужному та Буданову присвоєно звання Герой України

9 лют 2024, 12:40
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України.


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Про це йдеться у президентському указі № 61/2024 від 8 лютого.

За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу, — вказано в тексті указу.

Також звання Героя України отримав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту, — зазначається в тексті указу № 57/2024 від 8 лютого.

Джерело: Ракурс


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