Залужному та Буданову присвоєно звання Герой України

Залужному та Буданову присвоєно звання Герой Україниhttps://racurs.ua/ua/n192209-zalujnomu-ta-budanovu-prysvoieno-zvannya-geroy-ukrayiny.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України.
Про це йдеться у президентському указі № 61/2024 від 8 лютого.
За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу, — вказано в тексті указу.
Також звання Героя України отримав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту, — зазначається в тексті указу № 57/2024 від 8 лютого.