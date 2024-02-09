Польські фермери поновили блокування кордону, фото: GalInfo

https://racurs.ua/ua/n192208-polski-fermery-zablokuvaly-punkt-propusku-medyka-shegyni.html

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Польські фермери розпочали анонсовану раніше блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині».

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Про це сьогодні, 9 лютого, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на речника Держприкордонслужби полковника Андрія Демченка.

Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги, — розповів Демченко.

Зазначається, що рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. В результаті рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Польщі та на в’їзд у Польщу наразі не здійснюється.

Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати, — додав Демченко.

На 9 лютого також планувалося блокування руху на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Наразі там рух транспортних засобів відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Джерело: «Українська правда»