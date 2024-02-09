Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты создают сеть милитаристических кружков на ВОТ, фото: komkur.info

Рашисты ищут инструкторов для создаваемых на ВОТ детских милитаристических кружков

9 фев 2024, 14:18
999

Російські загарбники розвивають мережу клубів «воїн» до яких набирають підлітків з тимчасово окупованих територій.


.

Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спотивву.

Зазначається, що раніше такі центри вже відкрили у Луганську та на Запоріжжі. Також такий клуб, де підлітків будуть готувати до служби в армії окупантів, планують відкрити на ТОТ Херсонщини.

Наразі в клуб шукають інструкторів у рф, з досвідом служби на окупантів, які будуть мілітаризувати українських підлітків. Зауважимо, що для роботи не вимагають довідку про несудимість, адже саме ув’язнені є основою армії рф, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає повідомляти про «інструкторів» до відповідного чат-бота, щоб Рух Опору мав змогу притягнути їх до відповідальності.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров