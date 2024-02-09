Рашисти шукають інструкторів для створюваних на ТОТ дитячих мілітаристичних гуртків

Рашисти шукають інструкторів для створюваних на ТОТ дитячих мілітаристичних гуртківhttps://racurs.ua/ua/n192212-rashysty-shukaut-instruktoriv-dlya-stvoruvanyh-na-tot-dytyachyh-militarystychnyh-gurtkiv.htmlРакурс
Російські загарбники розвивають мережу клубів «воїн» до яких набирають підлітків з тимчасово окупованих територій.
Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спотивву.
Зазначається, що раніше такі центри вже відкрили у Луганську та на Запоріжжі. Також такий клуб, де підлітків будуть готувати до служби в армії окупантів, планують відкрити на ТОТ Херсонщини.
Наразі в клуб шукають інструкторів у рф, з досвідом служби на окупантів, які будуть мілітаризувати українських підлітків. Зауважимо, що для роботи не вимагають довідку про несудимість, адже саме ув’язнені є основою армії рф, — зазначають у ЦНС.
ЦНС закликає повідомляти про «інструкторів» до відповідного чат-бота, щоб Рух Опору мав змогу притягнути їх до відповідальності.