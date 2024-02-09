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Ракурс
Рашисти створюють мережу мілітаристичних гуртків на ТОТ, фото: komkur.info

Рашисти шукають інструкторів для створюваних на ТОТ дитячих мілітаристичних гуртків

9 лют 2024, 14:18
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Російські загарбники розвивають мережу клубів «воїн» до яких набирають підлітків з тимчасово окупованих територій.


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Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спотивву.

Зазначається, що раніше такі центри вже відкрили у Луганську та на Запоріжжі. Також такий клуб, де підлітків будуть готувати до служби в армії окупантів, планують відкрити на ТОТ Херсонщини.

Наразі в клуб шукають інструкторів у рф, з досвідом служби на окупантів, які будуть мілітаризувати українських підлітків. Зауважимо, що для роботи не вимагають довідку про несудимість, адже саме ув’язнені є основою армії рф, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає повідомляти про «інструкторів» до відповідного чат-бота, щоб Рух Опору мав змогу притягнути їх до відповідальності.

Джерело: Ракурс


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